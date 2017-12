New York, omicidi al minimo storico e tutti i reati in calo

Omicidi al minimo storico a New York: sono stati 286 quest'anno, fino a oggi, il dato piu' basso da quando si tengono statistiche precise. Nel 1990 erano stati 2.245. Lo riferisce il 'New York Times'. Se il trend continuera', verra' superato il miglior dato precedente, quello di 33 omicidi registrato nel 2014.

Nella metropoli tutti i reati sono in calo: complessivamente omicidi, dolosi e colposi, violenze sessuali, aggressioni, rapine, furti con scasso e furti d'auto sono stati 94.806 secondo dati aggiornati al 24 dicembre. Battuto il record dell'anno scorso, quando erano stati 101.716.

La criminalita' a New York si e' costantemente ridotta negli ultimi 27 anni, ed e' oggi a livelli che secondo la polizia sono i piu' bassi dagli anni '50. Un risultato che indica un netto miglioramento dei livelli di sicurezza benche' sotto l'amministrazione del sindaco Bill De Blasio la polizia usi meno la forza, effettui meno arresti e abbia ridotto pratiche controverse come quella di fermare e perquisire le persone per strada.