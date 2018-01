La Corea del Nord "sara' in grado di colpire gli Stati Uniti con un missile armato di testata nucleare in una manciata di mesi". Lo ha dichiarato il direttore della Cia, Mike Pompeo, fedelissimo di Donald Trump, che alla Bbc, cui ha spiegato che tra "i compiti" di Langley c'e' "quello di fornire al presidente degli Stati Uniti le informazioni necessarie e le ozpioni per continuare a tenere a freno il rischio" nordcoreano "attraverso mezzi non diplomatici".