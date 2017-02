Nord Corea, Kim Jong-nam ucciso col gas nervino: l'esito dell'autopsia

Kim Jong-nam, svelato l'esito dell'autopsia: ucciso col gas nervino

Kim Jong-nam, fratellastro piu' grande del leader nordcoreano Kim Jong-un e' stato ucciso con il gas nervino. Sono le conclusioni preliminari dell'autopsia, secondo quanto reso noto dalla polizia malese. Sul suo viso sono state trovate tracce del famigerato "VX" (ethyl N-2 Diisopropylaminoethyl Methyphosphonothiolate), un agente nervino inodore e insapore, considerato dalle Nazioni Unite un'arma chimica di distruzione di massa.

Kim Jong-nam: prima di morire aveva parlato di due donne e di un liquido

Kim Jong-nam e' morto lo scorso 13 febbraio mentre veniva trasportato in ospedale per una convulsione dopo aver detto che una donna gli aveva spruzzato in faccia una sostanza chimica nell'aeroporto di Kuala Lumpur. Le autorita' malesi avevano poi riferito che Kim Jong-nam e' stato in realta' avvicinato da due donne che gli hanno sparso un liquido sulla faccia prima di allontanarsi e lavarsi velocemente le mani.

Kim Jong-nam, ecco come uccide il gas nervino

Basta un frazione di goccia di "VX", che un liquido trasparente dalla consistenza oleosa,per intaccare il sistema nervoso, secondo gli esperti del Council on Foreign Relations. Venne creato negli anni 50 nel Regno Unito nell'ambito delle ricerche sui pesticidi ma si rivelo' troppo tossico per essere utilizzato. Il dittatore dell'Iraq Saddam Hussein venne accusato di aver usato il "VX" durante la guerra con l'Iran e si teme ve ne siano scorte in Siria. Solo Stati Uniti e Russia hanno dichiarato di possedere "VX" o agenti chimici analoghi.