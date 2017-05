Nordcorea, per Trump Kim Jong-un è "un folle con armi nucleari"

Il presidente americano Donald Trump ha definito il leader nordcoreano Kim Jong-Un "un folle con le armi nucleari" nel colloquio telefonico avuto a fine aprile con l'omologo filippino Rodrigo Duterte. Stando a quanto riportato dal Washington Post, Trump disse a Duterte il 29 aprile scorso: "Non possiamo lasciare in libertà un pazzo con le armi nucleari del genere. Noi abbiamo una grande potenza di fuoco, più di lui, 20 volte - ma non vogliamo usarla".

Tre giorni dopo questo colloquio, Trump disse però che sarebbe stato "onorato" di incontrare il leader della Corea del Nord, se si fossero create le giuste condizioni. Nello stesso colloquio, Trump ha anche cercato di sapere se il leader comunista sia "stabile o meno", dicendosi poi contento del fallimento dei test missilistici di Pyongyang: "Tutti i suoi razzi si schiantano. Questa è una buona notizia".

Secondo la trascrizione, Duterte ha risposto che Kim "gioca con le sue bombe, i suoi giocattoli", suggerendo che "la sua mente non funziona bene" e che "potrebbe diventare pazzo in ogni momento". Alla domanda se la Cina abbia "potere" su Kim, il presidente filippino ha risposto: "Sì, alla fine, l'ultima carta, l'asso è la Cina. Solo la Cina".