NordCorea, pronto un nuovo test. E nel 2018 testata nucleare

La Corea del Nord si appresta a effettuare un nuovo test missilistico, "probabilmente" domani, 27 luglio, in occasione del Giorno della Vittoria, come viene celebrato il 64mo anniversario dell'armistizio che mise fine alla guerra di Corea. Lo ha rivelato un funzionario della Difesa Usa, mentre gli 007 del Pentagono lanciano un nuovo allarme: la Defense Intellicenge Agency (Dia, i cugini con le stellette della Cia) ha ridotto da due ad un anno il gap temporale che ritiene manchi a Pyongyang per rappresentare una completa minaccia nucleare agli Usa, come lo sono ora Russia e Cina e formalmente Israele e India. Secondo gli Usa quindi gia' nel 2018 la Corea del Nord sara' in grado di compiere il salto di qualita' piu' temuto: montare una testata nucleare su un Icbm sufficientemente miniaturizzata e stabile per colpire l'America con una bomba atomica. Secondo La 'Dia' nel 2018 oltre a riuscire a ridurre le dimensioni di una bomba atomica in grado di farla entrare nell'ogiva di un missile intercontinentale, i nordcoreani saranno riusciti a costruire un 'veicolo di rientro' nell'atmosfera in grado di resistere alle alte temperature e alle turbolenze, cosi' che la testata sara' in grado di centrare l'obiettivo intatta ed innedcare l'esplosione termonucleare al suolo. E nel test che potrebbe essere effettuato domani potrebbe essere lanciato un Icbm, un KN-20 o un Hwasong-14, secondo la fonte americana. Lo scorso 4 luglio la Corea del Nord suscito' apprensione in tutto il mondo con il del suo primo missile balistico Intercontinentale (Icbm) 'Hwasong-14' con un gittata superiore ai 5.500 km, in grado di raggiungere gli Usa (Alaska e Hawai). Nel caso fosse confermata la previsione del Pentagono, si tratterebbe del secondo test di questo missile. (AGI)