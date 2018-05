Nordcorea,Trump:"Liberi i 3 detenuti americani, sono in viaggio verso gli Usa"

I tre prigionieri americani in Corea del Nord stanno tornando a casa. Lo annuncia Donald Trump su Twitter. ''Sono lieto di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo sta rientrando dalla Corea del Nord con tre persone che tutti vogliono rivedere. Sembrano in buona salute'', twitta Trump. ''Il segretario Pompeo e i suoi tre ospiti atterreranno alla base aerea di Andrew alle due del mattino'', otto del mattino di giovedi' in Italia.



''Saro' li' a riceverli'', aggiunge Trump in un secondo tweet. In mattinata la Cbs News, citando fonti vicine alla questione, aveva annunciato che il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in missione a Pyongyang per preparare il summit tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente Donald Trump, sarebbe dovuto tornare in patria con i tre prigionieri.



Spero, aveva detto Pompero, che Pyongyang "faccia la cosa giusta". Dei tre prigionieri con cittadinanza Usa, Tony Kim e Kim Hak Song sono detenuti dal 2017 mentre il terzo, Dong Chul Kim, è stato arrestato nell'ottobre 2015 ed è stato condannato a 10 anni di lavori forzati per spionaggio.