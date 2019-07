Nucleare, Iran esce dall'accordo. Su l'arricchimento dell'uranio

Detto fatto. Alla scadenza dell'ultimatum l'Iran dà seguito alle minacce, annunciando un nuova scadenza nel braccio di ferro nucleare che contrappone la Repubblica islamica agli Usa e all'Europa affermando che "entro 60 giorni" verranno oltrepassati ulteriori obblighi previsti nell'accordo nucleare a meno che non si trovi una "soluzione" con gli altri Paesi firmatari dell'intesa sottoscritta nel 2015.



"Speriamo di trovare una soluzione, altrimenti, tra 60 giorni inizieremo la terza fase" del piano per ridurre gli impegni presi dall'Iran, in base all'accordo raggiunto a Vienna nel 2015, ha detto alla stampa Abbas Araghchi, vice ministro degli Affari esteri Teheran - a quanto ribadito in una conferenza stampa da Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione Agenzia per l'energia atomica iraniana - conferma inoltre che a partire da oggi iniziera' ad aumentare il livello di arricchimento dell'uranio dal 3,67%, superando cosi' il limite fissato dall'accordo sul nucleare.

Teheran è in pressing sui Paesi dell'Unione europea, partner dell'accordo nucleare, perché salvasino l'intesa varando misure efficaci per allentare la stretta sul commercio provocata dalle sanzioni statunitensi. Ultimatum che, come annuncia oggi il viceministro degli Esteri è stato nuovamente prorogato a 60 giorni. La Repubblica islamica chiede agli europei di spingere sullo strumento finanziario Instex, pensato per aggirare le sanzioni americane e consentire la continuazione degli scambi economici fra l'Europa e l'Iran - acquistando petrolio iraniano o fornendo una linea di credito per il Paese.

L'intesa di Vienna era stato firmata da sei Paesi per frenare il programma nucleare iraniano: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina, Russia e Germania. Teheran accettò di fare entrare gli ispettori internazionali e di limitare le sue attività nucleari, in cambio della fine delle sanzioni economiche. Nell'ambito dell'accordo, all'Iran venne consentito di produrre l'uranio solo se a basso arricchimento, con una concentrazione tra il 3 e il 4%, e da utilizzare per produrre combustibile per le centrali nucleari.