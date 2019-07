Nucleare, morto il direttore generale della IAEA Yukiya Amano

E' morto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Yukiya Amano. Lo afferma la stessa Aiea sulla homepage del proprio sito Internet. "La segreteria dell'Aiea si rammarica di informarvi con la più profonda tristezza della scomparsa del direttore generale Yukiya Amano", si legge nella breve nota, nella quale si condivide "le più recenti riflessioni che il direttore intendeva inserire nella sua lettera al consiglio dei governatori annunciando la propria decisione di dimettersi". Qui Amano aveva scritto che "nell'ultimo decennio l'Agenzia ha ottenuto risultati concreti nel raggiungimento dell'obiettivo dell'energia atomica per la pace e lo sviluppo, grazie al sostegno degli stati membri e alla dedizione dello staff dell'Agenzia. Sono molto orgoglioso dei nostri traguardi e grato agli Stati membri e ai componenti dell'Agenzia". Posta a mezz'asta la bandiera dell'Aiea, già premio Nobel Nobel per la pace nel 2005, insieme al suo direttore Mohamed ElBaradei.