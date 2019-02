Nucleare: Mosca sospende Trattato Inf dopo ritiro Usa

La Russia ha deciso di sospendere la sua partecipazione al Trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf) in seguito al ritiro Usa. Lo ha annunciato il presidente russo, Vladimir Putin. "I nostri partner americani hanno annunciato che sospendono la loro partecipazione all'accordo e lo facciamo anche noi", ha affermato Putin.

Nucleare: Putin, non schiereremo armi se Usa si asterranno

La Russia non schierera' armi a corta e media gittata in l'Europa o altre regioni fino a quando gli Stati Uniti si asterranno dal fare lo stesso. Lo ha precisato il presidente russo, Vladimir Putin, dopo aver annunciato la sospensione della partecipazione di Mosca al Trattato sulle forze nucleari intermedie (Inf) in seguito al ritiro Usa. Se gli Stati Uniti si muoveranno per posizionare altri missili in Europa, la Russia rispondera' a tono e qualsiasi Paese europeo acconsentira' a ospitare le armi americane sara' a rischio di un attacco russo.

Nucleare: Putin, nessun dialogo finche' Usa non saranno maturi

La Russia non intraprendera' colloqui sul disarmo con gli Usa fino a quando Washington "non sara' diventato abbastanza matura da condurre un dialogo equo e significativo su un tema cosi' importante". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, annunciando la sospensione della partecipazione di Mosca dal Tratatto Inf dopo l'uscita Usa dall'intesa.

Nucleare: Putin, svilupperemo nuovi armi a gittata intermedia

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato che la Russia sviluppera' nuove armi a gittata intermedia dopo l'uscita di Washington dal Trattato Inf del 1987. Una risposta attesa, quella di Mosca, dopo che ieri il presidente russo aveva convocato il Consiglio di sicurezza russo, con cui aveva parlato "in modo dettagliato" di "stabilita' strategica e sicurezza internazionale. Di fronte al ritiro Usa, il Cremlino ha accusato gli Stati Uniti di "tirarsi indietro dai propri obblighi legali internazionali".