Malta: in cella capo gabinetto governo Schembri

Keith Schembri ha passato la notte in cella, lo scrive il Times of Malta. L'indagine che ha portato all'arresto del capo di gabinetto del premier maltese Joseph Muscat e' quella sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Nella stessa indagine e' stato arrestato, per ostacolo alla giustizia, il medico del miliardario Yorgen Fenech, che e' accusato di aver fatto da tramite fra Schembri e l'uomo d'affari.