Omicidio ceceno a Berlino, la Russia espelle due diplomatici tedeschi

La Russia ha annunciato l'espulsione di due diplomatici tedeschi, in rappresaglia per la decisione della Germania all'inizio di dicembre di espellere due diplomatici russi, in seguito all'omicidio a Berlino di un georgiano di origine cecena. Il ministero degli Esteri di Moscam secondo le agenzie russe, ha convocato l'ambasciatore tedesco Geza Andreas von Geyr per "informarlo" che "due impiegati dell'ambasciata tedesca sono stati stati dichiarati 'persona non grata'". I due hanno tempo sette giorni per lasciare la Russia.

E non è finita qui. Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'ambasciatore tedesco, Geza Andreas von Geyr, dopo che Berlino ha espulso due diplomatici russi in connessione con l'omicidio di un cittadino georgiano a Belino. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'Tass'. Il diplomatico, riporta una fonte informata, è stato "convocato per l'annuncio di misure di ritorsione".