Onu, accordo di 66 paesi per zero emissioni entro il 2050

Sessantasei Paesi hanno espresso l'intenzione di raggiungere un'economia a zero emissioni di diossido di carbonio, entro il 2050. Lo hanno fatto sapere le Nazioni Unite, sottolineando che si tratta di un obiettivo vitale nel contrastare il cambiamento climatico sul lungo termine. "Sessantasei governi, 10 regioni, 102 citta', 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero emissioni nette di Co2 entro il 2050", si legge in un comunicato del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.

CLIMA: TRUMP A SORPRESA AL VERTICE ONU, SI PERDE INTERVENTO DI GRETA

Arrivato a sorpresa, ed in ritardo, al vertice Onu sul clima oggi al Palazzo di Vetro, Donald Trump si è perso non solo l'intervento di apertura del segretario generale, Antonio Guterres, ma anche quello di GRETA Thunberg, la 16enne svedese che ha lanciato e sta animando il movimento globale dei giovani che esigono dai leader mondiali un'azione immediata contro i cambiamenti climatici.

CLIMA: THUNBERG A LEADER MONDIALI, "AVETE RUBATO SOGNI E INFANZIA"

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese divenuta il volto della lotta ai cambiamenti climatici, ha apostrofato duramente i leader mondiali che partecipano al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro. "Venite da noi giovani per avere speranza. Come osate? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono uno delle piu' fortunate", ha sottolineato la Thunberg, ricordando che "persone stanno soffrendo, stanno morendo, interi ecosistemi stanno crollando".