Sono 18 le persone morte in Pakistan a seguito dello schianto di un piccolo aereo militare in una zona residenziale di Rawalpindi, vicino alla capitale Islamabad. Tra le vittime, ci sono 13 civili e 5 membri dell'equipaggio, mentre i feriti sono 12. "Tutti i corpi sono gravemente ustionati quindi servirà il test del Dna per l'identificazione", ha spiegato un portavoce dei soccorritori.