Pakistan: Asia Bibi liberata ma non puo' lasciare il Paese

La cristiana pachistana Asia Bibi, scarcerata nella notte fra mercoledi' e giovedi' dopo l'assoluzione della Corte Suprema, si trova in un "luogo sicuro" ma non puo' lasciare il Paese. Il portavoce del ministero degli Esteri, Muhammad Faisal, ha detto che "lei e' ancora in Pakistan", smentendo le notizie di una partenza della donna pe l'estero. La vita di Asia Bibi e' considerata in grave pericolo finche' resta in Pakistan e negli ultimi giorni la sua famiglia ha sollecitato l'intervento dei Paesi occidentali perche' la accolgano. La sua liberazione ha provocato il furore di migliaia di islamisti radicali che da anni chiedono che sia eseguita la sua condanna a morte per blasfemia