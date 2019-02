Pakistan, Asia Bibi è in Canada con la famiglia

Asia Bibi, la contadina cristiana che ha scampato la pena di morte in Pakistan dopo essere stata accusata di blasfemia, ha lasciato il suo Paese ed e' ora al sicuro in Canada. Lo ha reso noto al giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), l'avvocato della donna, Saif ul Malook. Per ragioni di sicurezza, ha spiegato il legale, non e' stata rivelata la data esatta della sua partenza e come abbia lasciato il Pakistan. "Si e' riunita con la sua famiglia", ha dichiarato l'avvocato. Asia Bibi, scarcerata perche' assolta dall'accusa di aver infangato il nome del profeta Maometto (reato punito col carcere e la pena capitale in Pakistan), era finita nel mirino dei radicali islamici che avevano minacciato di morte lei e la sua famiglia, come pure i giudici della Corte suprema che hanno emesso la sentenza.