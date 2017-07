Pakistan, il premier Sharif si dimette dopo il caso Panama Papers

Pakistan: premier Sharif si dimette

Si e' dimesso il premier pachistano, Nawaz Sharif, dopo la decisione della Corte suprema sulla sua interdizione per corruzione emersa dai cosiddetti Panama Papers.

Nawaz Sharif, 67 anni, imprenditore, leader della Lega musulmana pachistana (PML-N), ha vinto tre competizioni elettorali (1990, 1997 e 2013) e altrettante volte ha dovuto dimettersi in anticipo sulla fine del mandato per accuse di corruzione o come nel 1999 per il colpo di stato del generale Pervez Musharraf. Pragmatico, islamista moderato, ha conosciuto il carcere e l'esilio in Arabia Saudita, ha vinto le elezioni l'ultima volta nel 2013 con un programma di risanamento economico per il paese. Il 28 maggio 1998 realizzo' il primo test nucleare pachistano a due settimane da un analogo esperimento da parte della vicina e rivale India: in quel giorno nacque la prima atomica islamica.