Pakistan: ucciso il 'padre dei talebani'

Il religioso ed ex senatore Maulana Samiul Haq, conosciuto come padre dei talebani, e' stato accoltellato a morte in un agguato nella sua abitazione a Rawalpindi, nel terzo giorno di proteste contro l'assoluzione della cristiana Asia Bibi. Lo ha riferito il figlio, Maulana Hamidul Haq, secondo il quale l'82nne Haq fondatore del seminario di Haqqania, nel nord del Pakistan, dove hanno studiato molti talebani, compreso il fondatore del gruppo, il mullah Omar, e' stato trovato nel suo letto in un bagno di sangue. Ci sono ancora notizie contrastanti sulla dinamica dell'omicidio: secondo il nipote, Haq Mohammad Bilal, citato dall'agenzia Reuters, l'influente studioso e' stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Funzionari del governo afghano di recente avevano chiesto al religioso di convincere i talebani ad avviare negoziati di pace con Kabul. L'ex senatore gestiva una fazione del partito religioso Jamiat Ulema-e-Islam ed era vicino al partito Pti del primo ministro pakistano, Imran Khan, attualmente in visita ufficiale in Cina. Khan ha ordinato l'apertura di una inchiesta. Con il religioso, il premier pakistano stava preparando un piano per cambiare il sistema di centinaia di scuole coraniche in tutto il Paese. (AGI) Pay/Zec