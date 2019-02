Paolo Capone, Segretario UGL, in Venezuela per consegnare beni di 1° necessità

Paolo Capone, Segretario Generale Ugl, in Venezuela per consegnare beni di prima necessità ai cittadini

Venezuela, 23 febbraio - Il sindacato UGL ha aderito alla manifestazione internazionale in favore del popolo venezuelano, con l'invio di una rappresentanza guidata dal Segretario Generale Paolo Capone che personalmente sta cercando di consegnare beni di prima necessità e medicinali, raccolti nella città di Cucuta e trasportati, attraverso il ponte di Las Tiendidas sul fiume Meta, al confine con la Colombia.

La delegazione è attualmente bloccata dalla Polizia Venezuelana che non permette a nessuno di oltrepassare il ponte Bolivar verso il Venezuela.

Capone si è dichiarato "particolarmente colpito per la gravissima crisi economica, sociale e democratica, che sta creando profonda sofferenza a milioni di cittadini del Venezuela, il Paese più ricco di risorse del Sud America. Per tale ragione, è assolutamente prioritario - ha sottolineato Capone - soccorrere concretamente il Venezuela, in cui vivono, tra l'altro, 2 milioni di oriundi italiani. In tal senso, tutte le forze politiche e sociali dovrebbero sentirsi coinvolte nel prestare aiuto al paese dell'America Latina attanagliato ormai da una vera e propria crisi umanitaria".