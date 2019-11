Pedofilia: ammissibile l'ultimo appello del cardinale Pell

L'Alta Corte d'Australia ha dichiarato ammissibile un appello del cardinale australiano George Pell contro la sua condanna a sei anni di prigione per abuso sessuale su due bambini negli anni '90. La Corte Suprema d'Australia lo ha condannato a sei anni di prigione. Un portavoce dell'Alta Corte d'Australia ha detto che "la domanda è stata rinviata ai giudici e il caso sarà processato in una data da determinare.

Il caso è pronto per essere incluso nel programma dopo il 4 marzo 2020", ha detto. Questo è l'ultimo tentativo per Pell, ex ministro delle finanze vaticano, di invertire la pena detentiva che ha catturato l'attenzione del mondo perché è la più alta autorità della Chiesa cattolica ad essere condannata per pedofilia.

Lo scorso marzo, il cardinale 78enne è stato condannato a sei anni di carcere per cinque capi d'accusa di abusi sessuali su minori, di cui uno per penetrazione orale, commessi contro due ragazzi del St Patrick's Cathedral Choir di Melbourne nel 1996 e 1997. In agosto, la Corte Suprema dello stato di Victoria, con sede a Melbourne, ha respinto il primo appello di Pell contro la sentenza. Pell, imprigionato da febbraio, rimarrà in carcere almeno fino al 2022, quando potrà richiedere la libertà sulla parola, e rimarrà nel registro dei pedofili a meno che il suo appello alla Corte Suprema non sia accolto.