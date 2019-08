Peter Morici (Maryland University): "Governo tandem in Italia? Non funziona"

Peter Morici, emerito business professor alla Maryland University, noto in tutto il mondo per la sua conoscenza di cose economiche, ha acconsentito di risponere a una domanda di Affaritaliani.

Professore, segue la politica italiana?

"Certo. Siamo trenta milioni di italiani in America e ci interessa sapere che cosa succede nella terra paterna.Le dico che se e' vero quanto ho letto sulla possibilita' che il movimento cinque stelle andra' in coppia con il pd,allora gli italiani avranno grossi problemi interni. Perche' il governo tandem non funziona mai ,lo avranno capito ormai. Inoltre, avranno problemi con gli Stati Uniti,che da anni chiede all'Italia di mettere al governo persone che hanno vinto le elezioni. Nota: ho detto chiede,non ci sono mai state imposizioni,anche perche' in politica le imposizioni conducono spesso all'insuccesso. Il socialismo e' un sogno irrealizzabile. L'Italia ha avuto un saggio del comunismo al potere.La politica aiuta chi e' ricchissimo; per gli altri e' un pericoloso giochetto da parte di chi e' geloso e vorrebbe quello che non gli appartiene. Diamine, vorrei dire ai miei connazionali che e' ora di concentrarsi sul futuro economico dell'Italia. Tutto il resto... chiacchiere".