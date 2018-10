Pittsburgh, un uomo spara in una sinagoga. Almeno sette morti

"Seguendo i fatti in corso a Pittsburgh, in Pennsylvania. Le forze dell'ordine sono sul posto. La gente nella zona di Squirrel Hilla dovrebbe restare al riparo. Sembra ci siano varie vittime. Attenzione a una persona armata. Dio benedica tutti!". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Twitter, a proposito della sparatoria in corso in una zona di Pittsburghdove si trova una sinagoga. Secondo i media sono state uccise almeno 7 persone.

Cbs ha parlato di sette persone di cui sarebbe stato confermato il decesso, oltre a due poliziotti colpiti, mentre Fox ha parlato di quattro. "C'è una persona armata in azione nella zona di Wilkins and Shady", ha dichiarato il dipartimento della Sicurezza pubblica su Twitter. La sinagoga della 'Tree of Life congregation' si trova nella zona, dove le emittenti televisive hanno mostrato squadre speciali di polizia e ambulanze.