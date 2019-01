Polonia: morto sindaco di Danzica accoltellato a concerto di beneficenza

Il sindaco di Danzica, Pawe Adamowicz, e' morto in ospedale dopo essere stato accoltellato ieri sera da un 27enne sul palco di un concerto di beneficenza di fronte a migliaia di persone. Lo riferisce l'agenzia polacca Pap, citando fonti dell'ospedale. Adamowicz, esponente di punta dell'opposizione al governo della destra populista guidato dal partito "Diritto e Giustizia" che dal 1998 è alla guida della città che diede i natali a Solidarnosc, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di cinque ore per una "grave ferita al cuore".



I medici avevano subito sottolineato la necessità di molte trasfusioni, ed oggi a Danzica erano stati organizzati punti per la raccolta di sangue per il sindaco. E' stato inoltre indetta una manifestazione contro la violenza. Adamowicz, di Piattaforma civica (Po), era molto noto in Polonia ed all'estero come un forte sostenitore dei diritti della comunità Lgbt e dei migranti e rifugiati, in controtendenza con il crescere dei sentimenti anti immigrati nel Paese. "Io sono un europeo e quindi per natura sono aperto", ha detto in un'intervista al Guardian 2016. "Danzica è un porto e debba sempre essere un rifugio per chi arriva dal mare".



Secondo quanto riportano, ad accoltellare il sindaco è stato un ragazzo di 27 anni indicato come Stefan W. Vi sarebbe anche un video che mostra il giovane che, dopo aver accoltellato Adamowicz, prende il microfono: "Il mio nome è Stefan, io sono stato in prigione da innocente, Piattaforma civica mi ha torturato e per questo Adamowicz è morto". Il ministro dell'Interno, Joachim Brudzinski, ha parlato di "un attacco di indicibile barbarie". Il presidente Andrzej Duda ha diffuso un messaggio di solidarietà ad Adamowicz: "Oggi sono in modo incondizionato accanto a lui ed ai suoi cari, come spero lo siano tutti i nostri compatrioti. Prego per la sua salute".



In effetti Adamowicz aveva lasciato la formazione filo europea Piattaforma Civica, che ha governato la Polonia tra il 2007 e il 2015, ed si era candidato come indipendente. Si ritiene che il giovane che lo ha pugnalato sia stato condannato per una serie di aggressione nel 2014.