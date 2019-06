Praga, folla riunita per chiedere le dimissioni del premier

Una folla si è riunita nel centro di Praga per chiedere le dimissioni del premier, il miliardario Andrej Babis, accusato di corruzione. Secondo gli organizzatori della protesta, circa 250 mila persone hanno aderito alla manifestazione, la più grande dalla caduta del comunismo nel 1989. La polizia non ha fornito cifre. Il 64enne Babis, il secondo più ricco della Repubblica ceca, è stato incriminato l'anno scorso nell'ambito di uno scandalo riguardante 2 milioni di euro di fondi europei; secondo un'analisi condotta dalla Commissione europea, c'è un conflitto di interessi per il suo doppio incarico di imprenditore e politico.