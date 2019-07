Primarie Dem: lo scontro Biden-Harris

Come volevasi dimostrare: la signora Warren e' convinta che,al fianco di Sanders. lei potra' diventare vicepresdente nelle prossime elezioni presidenziali.. E' soltanto un inizio; dopo, nel 2028, ecco per lei la poltrona di presidente degli Stati Uniti.O forse dei dire presidentessa? Sanders.

ci sta,anche se con i suoi uomini ha detto:preferirei un uomo al ;posto della Warren, sempre "nervosa e rompiscatole"!. Comunque,almeno per il momento,la coppia ci prova. E tentando apertamente di portare avanti il loro ;programma "economicamente disastroso" come hanno ammesso gli altri contendenti democratici, Lui e Lei si sono giocati le speranze di vittoria alle elezioni. Giacche' una intera nazione fara' una risatona lunga lunga allorche' il partito decidese (ma non succedera mai) di presentare Sanders-Warren come aspiranti al ;poere massimo in America. Chiusa cosi' la parentesi su un governo socialista-comunista,"impazzito e senza possibilta' di successo".

Stasera si incontreranno gli altri dieci. Biden e Harris di nuovo faccia a faccia per uno scontro che avra' ripercussioni. Intanto il presidenteTrjump ride,non perche' si senta piu che sicuro della vittoria alle elezioni,ma ;piuttosto perche' non sa come ringraziare il partito democratico che non e' riuscito riuscito finora a trovare un candidato capace di mettere paura all'attuale presidentde. I francesi dicono: rira bien qui rira le dernier...