Può succedere anche in Italia... Un quotidiano del Texas ha scritto...

Un quotidiano del Texas ha scritto una breve analisi della tragedia a El Paso. Tra l'altro ha scritto::"Puo' succederfe ovunque,dal polo Nord alla Tierra del Fuego...". Non si capisce se e' una giustificazione per latto disumano oppureuna certezza filosofica che in realta' puo' succedere ovunque.Anche in Italia? Certo. L'Italia non fa forse parte dell'"ovunque".?

Puo; succedefre ovunque. Anche in Italia. Certo,l'Italia e' parte dell'"ovunque" e da noi...ii problemi sono come splendenti grappoli di ciligie in un albero .pieno idi vita.In America succede spesso. Vedete,quando gli olandesi si unirono agli americani .e nel Ghana catturarono migliaia di negri datrasportare in USA perche' nel Sud,avevano bisogno di manodopera praticamente gratis per la raccolta del cotone, un po' tutti accettarono,inizialmente la decisione. Nel tempo il Nord cerco'di imporre ai sudisti una nuova politica del "liberi tutti".Il Sud nonacctto' e scoppio' la guerra civile che sconvolse questa nazione.Gli uomini di colore,pure se alla ricerca di vendetta,si sono messi inevidenza e oggi occupano un posto d'onore negli Stati Uniti. In centoanni sono arrivati in questa nazione,milioni di italiani,irlandesi,tedeschi, spagnoli e asiatici. Lotte fra di loro? Spesso,anchea colpi di pistola. Se chiedi a un americano perche' gli Stati Unitisono disuniti,la risposta sara':"Perche' non ci fanno respirare,voglionoprendersi tutto quanto abbiamo lavorato una vita per ottenere."IL ragionamento,un po' lungo ma reale, puo' essere applicato all'Italia,piccolo ma bellissimo Stivale adorato da mezzo mondo.Siamo una sessantina di milioni circa,si lotta per avere lavoro maoggi si permette l'ingresso libero a chi vuole venire nel nostro Paese chee' stato per anni il paradiso dell'Europa. I ragionamenti politicitentano di farci credere che "abbiamo bisogno di gente che ha bisogno". Pero' non ci hanno mai spiegato perche' esiste questo bisogno e che cosa ne guadagna l'Italia lasciando l'ingressolibero a tutti. Capisco: e' politica. Cosi' come e' politica l'atteggiamento di certi americnai nei confronti di chi vuole entrarein USA,magari pretendere casa ma non lavoro,ossia "ci pensa il governo", Si,cari lettori,puo' succedere anche in Italia,dove le cronache parlano di primi tentativi da parte dei cosiddetti emigrantidi imporre agli italiani certe loro pretese.Pensateci un po',tra una partita a pallone e un bagno in spiaggia.