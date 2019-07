Putin a Roma: atterrato a Fiumicino, prima tappa dal Papa

E' arrivato in Vaticano, con la sua delegazione, il presidente della Federazione russa Vladimir Putin per l'udienza concessa da Papa Francesco. Il corteo, una trentina di auto, ha attraversato piazza San Pietro e l'Arco delle Campane, per raggiungere quindi il Cortile di San Damaso. Qui il picchetto d'onore della Guardia Svizzera. Ad accogliere Putin e il suo seguito, il prefetto della Casa Pontificia, monsignor Georg Gaenswein. Il presidente della Federazione russa è la terza volta che vede il Pontefice. Il primo incontro fu il 25 novembre 2013 e il secondo il 10 giugno 2015.

Putin è in ritardo di circa un'ora rispetto all'agenda prevista. L'udienza era stata infatti fissata per le 13:30. Anche nei precedenti incontri con il Papa, il presidente della Federazione russa arrivò in ritardo, 50 minuti la prima volta e 70 minuti la seconda. In passato Putin fu ricevuto da Giovanni Paolo II il 6 giugno 2000 e il 5 novembre 2003; e da Benedetto XVI il 13 marzo 2007.

Putin atterrato a Fiumicino con un'ora di ritardo

L'aereo del presidente russo, Vladimir Putin, è atterrato intorno alle 13 all'aeroporto di Fiumicino per la sua visita ufficiale in Italia. L'atterraggio ha subito un ritardo di circa un'ora rispetto alla tabella di marcia. Sulla pista in attesa il lungo corteo di auto per scortarlo fino alla Santa Sede.