Putin Pompeo, bagarre sulla Bielorussia. Mosca "convoca" subito Lukashenko

Vladimir Putin non resta a guardare. Dopo la storica visita di Mike Pompeo, il segretario di Stato degli Usa, a Minsk, il presidente russo ha subito organizzato un faccia a faccia con Alexander Lukashenko, che avverrà in Russia, come comunicato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, venerdì 7 febbraio. Russia e Bielorussia sono sulla carta alleati di ferro, ma di recente stanno attraversando un periodo turbolento, tra recriminazioni sul prezzo del petrolio e del gas applicato da Mosca a Minsk e stringenti negoziazioni su una possibile 'integrazione' fra i due paesi. Il vertice bilaterale con gli Usa è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, col Cremlino che prova ora a riportare la Bielorussia dalla sua parte.

Negli scorsi giorni c'era stata infatti la visita in Bielorussia per Mike Pompeo, il primo segretario di Stato americano a recarsi a Minsk dal 1994 (quando Warren Christopher accompagno' l'allora presidente, Bill Clinton). Un'occasione per esortare il presidente Lukashenko, alla guida di un Paese spesso descritto come l'ultima dittatura in Europa, a "normalizzare" le relazioni, riprese dopo un lungo stallo. "Siamo fiduciosi che insieme possiamo fare progressi reali in ogni dimensione delle nostre relazioni", ha affermato il capo della diplomazia Usa al padre-padrone della Bielorussia, in carica da 26 anni. Quest'ultimo ha molto apprezzato che Pompeo abbia "rischiato di venire a Minsk dopo varie incomprensioni tra Bielorussia e Stati Uniti".

Pompeo e' impegnato in un tour delle ex repubbliche sovietiche cominciato dall'Ucraina, e che continuera' con Kazakhistan e Uzbekistan dopo la Bielorussia. Un'azione tesa a contrastare l'influenza della Cina in Asia Centrale ma che rischia di irritare anche Vladimir Putin. In particolare in relazione alla Bielorussia, paese da sempre nella sfera di influenza e di Mosca (tanto che c'è chi si azzarda a fare un parallelo storico e parla di "Cuba sovietica") e che, addirittura, qualcuno vociferarava potesse essere protagonista di una riunificazione nei prossimi anni. Ma Lukashenko di recente sembra aver diversificato i suoi rapporti internazionali, aprendo all'Ue e ora persino agli Usa.