Putin: "Nessun segreto tra noi e gli Usa"

I russi hanno registrato il colloquio tra il ministro degli Esteri Sergej Lavrov e Donald Trump durante il quale il presidente Usa ha rivelato informazioni segrete? Con un sorriso Vladimir Putin dice che è proprio così e che la Russia "è pronta a fornire all'amministrazione americana la registrazione del colloquio" per dimostrare che non c'è niente da nascondere, che nessun segreto di Stato è stato svelato nello studio Ovale. E' una battuta o è la verità? Il tono è scherzoso, il Cremlino precisa che non di audio si tratta ma di resoconto stenografico, tuttavia il succo del discorso del leader di Mosca non è affatto ironico.

Durante la conferenza stampa con il premier Paolo Gentiloni in visita a Sochi, sul Mar Nero, la Russia rilancia una guerra dei tape scatenata, ormai da settimane, grazie all'esposizione mediatica della Casa Bianca guidata da Trump e ai suoi continui riferimenti a registrazioni di ogni tipo. Putin, più seriamente, dice che gli Stati uniti sono vittime di "una schizofrenia politica. Non si spiega altrimenti il caso creato intorno al colloquio con Lavrov durante il quale non è stato rivelato alcun segreto".

Il capo del Cremlino sostiene che l'affaire lo ha fatto "ridere", ma che sulla Russia, in America, si dicono "un sacco di stupidaggini", che tutto questo "serve a creare un diffuso sentimento anti-russo. Se gli americani non lo capiscono sono stupidi, se invece capiscono e insistono sono pericolosi". Parole naturalmente rivolte anche a Trump. "Non dò giudizi sulla sua presidenza, le valutazione spettano ai suoi cittadini, non è affar nostro. Valuteremo più avanti questa presidenza".

In prima fila durante la conferenza stampa, sorride anche il protagonista del caso, Lavrov, e scappa una risata anche a Gentiloni, che sulle sanzioni alla Russia dice: "Nessuno pensi che l'Italia romperà in solitaria con i suoi alleati" dell'Unione Europea su questo tema, ma allo stesso tempo nessuno creda che decisioni sul rinnovo delle sanzioni dopo la crisi Ucraina "possano essere prese con il pilota automatico senza essere precedute da discussioni".

Alla fine della conferenza stampa una domanda rimane però una domanda: l'intelligence russa può arrivare davvero fin dentro il cuore del potere americano, nello Studio Ovale?



