Putin, proteste contro il presidente russo. "Per noi non è lo zar"

A due giorni all'insediamento ufficiale di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, proteste in molte città russe. Diverse decine di sostenitori di Alexei Navalny, leader dell'opposizione anti-Putin, sono stati fermati. Dichiarato ineleggibile a causa di una condanna penale precedente, Navalny non ha potuto presentarsi alle presidenziali di marzo e ha organizzato una giornata di contestazione in tutto il Paese per oggi al grido di "Per noi non è lo zar".