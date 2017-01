Putin-Trump, incontro in Finlandia a marzo. Helsinki al centro del mondo

"Siamo pronti a organizzare l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti d'America e il presidente della Federazione Russa nel corso del summit dell'Arctic Council, ovviamente sempre che le condizioni politiche lo consentano". Ad annunciarlo è stato il primo ministro della Finlandia Juha Sipila. L'attesissimo faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbe essere molto qui imminente di quanto non si è pensato finora. Helsinki assumerà tra pochi giorni la guida dell'Arctic Council, l'organizzazione che raggruppa gli stati che si affacciano sul Polo Nord ovvero la Scandinavia, la Russia, gli Usa e il Canada.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nella capitale finlandese e riprese dai media russi, già nel mese di marzo di quest'anno potrebbe tenersi - probabilmente ad Helsinki ma la città non è ancora stata confermata - una riunione dell'Artic Council durante la quale potrebbe esserci il primo bilaterale tra Putin e Trump. La Finlandia è forse la nazione ideale per il faccia a faccia dato che fa parte dell'Unione europea ma non della Nato ed è sempre stata un paese cuscinetto tra Occidente e Oriente fin dai tempi dell'Unione Sovietica.

I rapporti tra Mosca e Helsinki sono sempre molto delicati a causa della situazione della Carelia, regione divisa proprio tra Russia e Finlandia. La Repubblica di Carelia è una Repubblica Autonoma della Russia, nata nel 1991 dalla Repubblica Autonoma Sovietica di Carelia (con il dissolvimento dell'Urss). L'istmo careliano appartiene all'Oblast' di Leningrado (San Pietroburgo). Le parti finlandesi della Carelia appartengono alle regioni finlandesi della Carelia meridionale e della Carelia settentrionale.

Esistono dei piccoli ma ferventi gruppi di finlandesi che sostengono una stretta dei legami tra Finlandia e Carelia. Le speranze irredentiste per una riacquisizione della Carelia finlandese vivono ad esempio all'interno del movimento Karjala takaisin (letteralmente indietro la Carelia). Al 2004, il 38% dei finlandesi sperava nella riacquisizione, il 57% no. L'ambizione di legami più stretti con la Carelia orientale, di solito non si identifica con la richiesta di cambiamenti territoriali. Per questi motivi, probabilmente, la Finlandia è il luogo ideale per il primo incontro Putin-Trump.