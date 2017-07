Qatar: "La crisi del Golfo continua, confidiamo nella mediazione del Kuwait"

"La crisi è nata da un attacco informatico, il blocco è una violazione del diritto internazionale"

"La lista di richieste presentata dagli altri Paesi del Golfo per porre fine al blocco era fatta per essere rifiutata. Inaccettabile la richiesta di chiudere Al-Jazeera"



Pieno sostegno al ruolo di mediazione del Kuwait per risolvere la crisi in corso nel Golfo e conferma del rifiuto delle condizioni imposte dagli altri Paesi dell'area per mettere fine all'isolamento diplomatico ed economico del Qatar. Lo dichiara una nota dell'Ambasciatore del Qatar di Roma, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, nella quale si ricostruisce la posizione del Paese.

La crisi attraversata nelle ultime settimane dallo Stato del Qatar, ribadisce la nota, nasce da un attacco informatico alla QNA, l'agenzia stampa del Qatar, avvenuto lo scorso 24 maggio. La diffusione di dichiarazioni erroneamente attribuire all'Emiro Tamim Bin Hamad Al Thani è stata strumentalmente utilizzata dagli altri Paesi del Golfo per imporre un blocco aereo, marittimo e terrestre al Paese e sospendere con effetto immediato tutti i traffici commerciali. Una decisione che ha avuto un impatto devastante, secondo i dati delle autorità di Doha, su 11.300 famiglie qatarine e che costituisce una palese violazione del diritto internazionale e dei principi delle Nazioni Unite.

Il Qatar - continua la nota - è al momento isolato diplomaticamente e sottoposto ad un vero e proprio assedio economico unilaterale, non ad un semplice embargo. Un tentativo, da parte dei Paesi aderenti al blocco, di imporre un cambiamento nella politica interna ed estera dell'Emirato, attentando alla sovranità nazionale del Paese e violando il principio di non ingerenza negli affari interni.

La lista di richieste presentata dai Paesi del blocco allo Stato del Qatar era stata preparata appositamente per essere rifiutata. La crisi è tuttora in corso, ma la leadership del Qatar intende proseguire sulla strada del dialogo e del negoziato, così si conclude la nota, ribadendo l'appoggio alla mediazione condotta dal Kuwait, definito "un Paese fratello".