Qatar, si dimette il primo ministro. Emiro nomina il successore

Qatar: si dimette primo ministro, emiro nomina successore

Il primo ministro del Qatar, Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani, ha rassegnato le proprie dimissioni. Lo ha annunciato oggi il governo dell'emirato arabo, secondo cui l'emiro del regno, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, ha accettato le dimissioni del premier e ha nominato Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdelaziz Al-Thani come nuovo primo ministro. Non e' stato fornito alcun motivo per questo cambiamento che vede il nuovo primo ministro ricoprire anche il ruolo di ministro dell'Interno.