Quattro famosi scrittori britannici in tour contro Brexit: si parte da Milano

Milano, Madrid, Berlino e Parigi ... Una vera e propria versione rock della letteratura. Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse e Lee Child inizieranno un "Friendship Tour" in Europa a novembre per alzare la voce dell'anti-Brexit. I quattro autori di successo incontreranno i giovani romanzieri in questa occasione e risponderanno alle domande dei loro fan, sulla Brexit come su altri argomenti, hanno annunciato martedì in una conferenza stampa a Londra.

"Lo stiamo facendo perché siamo sconvolti dagli eventi politici nel nostro paese negli ultimi tre anni", ha detto Ken Follett, riferendosi al referendum del 23 giugno 2016 in cui gli inglesi hanno votato il 52% a favore del l'Unione europea".

"Pensiamo che questo paese abbia dato l'impressione che gli inglesi non amano gli altri europei e non vogliono essere parte dell'Europa, e questo ci dà fastidio", ha insistito il romanziere miliardario pluricentenario, autore di molti best-sellers (The Pillars of the Earth, The Weapon to the eye "...) e gli amanti della Francia e del suo patrimonio. "Non si tratta di persuadere il Regno Unito a rimanere nell'UE - penso che il treno abbia già lasciato la stazione", ha detto. Questo per rassicurare le persone dai paesi confinanti in Europa (...) che non vogliamo lasciare, che non odiamo gli stranieri ".

La Brexit, in programma per il 31 ottobre, è "una fonte di immensa tristezza", ha dichiarato Jojo Moyes (Arcadia Hotel, Before You). "Una delle cose che mi spaventa di più è la divisione politica ed emotiva di quella che sembrava una grande famiglia".

"Non vedo un percorso che finirà in un lieto fine" Ken Follett ha detto di avere poche speranze nel successore del primo ministro britannico Theresa May, che sarà nominato entro la fine di luglio. Due parlamentari conservatori sono sulla linea: l'ex sindaco di Londra Boris Johnson, favorito e in possesso di una dura Brexit, e il ministro degli Esteri Jeremy Hunt. "Non penso che nessuno di loro possa sistemare le cose. Nessuno sa cosa accadrà ma non vedo il modo di un lieto fine ", ha detto.