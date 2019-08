Quello che è tuo è mio per gli americani...

Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti ammise che fu "un povero fiorentino" ad inventare il telefono e non Alexander Graham Bell. Antonio Meucci fu riconosciuto come "il padre delle comunicazioni moderne", ben 113 anni dopo la sua morte. Tuttavia ancora oggi negli Stati Uniti parlano di "Bell che invento' il telefono"., Forse non e'proprio una novita'. Gli americani quando hanno qualcosa in mano, difficilmente la lasciano andare. Ma grazie all'attivita' politica di milioni di italiani in America, Bell venne buttatp fuori con l'etichetta di "perfido scozzese" che era diventato ricco e famoso con il lavoro di un altro uomo.

Mucci invento' il "teletrofono" nel 1860,a New York, dove era arrivato dieci anni prima da Cuba. Era un periodo in cui gli italiani erano chiamati per lavori manuali,zappare il terreno di ricchi privati, avere cura di dozzini di cani appartenenti alle ricche dame dell'epoca. Meucci aveva studiato a Firenze,nell'Accademia delle Belle Arti, aveva avuto momenti molto duri negli Stati Uniti de quando denuncio' il "furto" di Bell, gli diedero addosso come fosse un cane rabbioso..

Mori',solo e povero, nel 1887. In tanti anni in America ho potuto notare che questo popolo spesso si comporta come un cane che non molla l'osso nemmeno con le botte. 113 anni per "mollare" quel telefono che non e' mai stato di Bell.