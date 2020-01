Renzi flirta ancora con Macron: "Unico vero leader politico in Europa"

"Emmanuel Macron è oggi il vero leader politico in Europa. E le elezioni presidenziali in Francia previste per il 2022 saranno cruciali. Se Emmanuel Macron verrà rieletto, si riaffermerà senza dubbio come leader europeo e quindi come baluardo contro il populismo. D'altra parte, se perde contro Marine Le Pen, i sovranisti vinceranno in tutta Europa". Lo dice a Le Figaro il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

M5S: RENZI, 'E' POPULISTA MA MENO IRRESPONSABILE DELLA LEGA DI SALVINI'

"L'unica possibilità di fermare la Lega guidata da Matteo Salvini, che stava pianificando di convocare nuove elezioni sei mesi fa, era quella di formare un governo con il Movimento 5 Stelle. Questo partito ha, peraltro, deciso di essere più aperto nei confronti dell'Europa e di non mettere più in discussione la presenza dell'Italia nell'Unione Europea. Anche se continuo a pensare che il Movimento 5 Stelle sia populista, ha dimostrato di esser meno irresponsabile della Lega di Matteo Salvini". Lo dice a Le Figaro il leader di Italia Viva ed ex premier, Matteo Renzi.