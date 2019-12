Repubblica Ceca, spari in ospedale di Ostrava: almeno 6 morti

Sparatoria in ospedale questa mattina ad Ostrava, in Repubblica Ceca. Il sospettato è ancora in fuga

Un uomo ha sparato in un ospedale di Ostrava, nell'est della Repubblica Ceca a 300 chilometri da Praga, uccidendo sei persone. Pavla Jirouskova, portavoce della polizia, lo ha detto alla televisione pubblica ceca. La portavoce ha aggiunto che il sospetto non e' stato preso e lanciato un appello a eventuali testimoni perche' collaborino alle ricerche. La polizia ha pubblicato su Twitter la foto della persona sospettata: un uomo dai capelli biondastri che indossa un giubbotto rosso, alto circa un metro e ottanta. Il ministro dell'Interno Jan Hamacek ha tuittato: "posso confermare una sparatoria questa mattina alle 7 (stessa ora in Italia, ndr) al Faculty Hospital di Ostrava".