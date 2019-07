Repubblicani e democratici Usa: mai d'accordo...

Dall'Italia mi chiedono:come fa certa stampa USA a dire che Trump vincera' le elezioni del 2020? La riposta e' facile con un'altra domanda:come fa certa stampa USA a dire che i democratici riconquisteranno la Casa Bianca? In politica (un po' come nello sport) le due fazioni sono quasi sempre sicuri della vittoria. Ma vediamo di rispondere alla domanda dei lettori di casa nostra.

Trump,sin dall'inizio,e' stato preso d'assalto dagli avversari con ogni appellativo possibile e inimmaginabile. Tuttavia nessuno ha mai potuto dire che si tratti di un presidente guerrafondaio. Come Reagan negli Anni ottanta, Donald ha detto:peace thru strenght, pace attraverso la forza.

Insomma il potere militare puo' aiutare a preservare la pace.Reagan e Trump presero lo spunto dall'imperatore Adriano che nel primo AD pronuncio' quella frase.E poi dicono che non c'e'nulla da imparare dai romani..... A questo punto proprio un gruppo di repubblicani comincio' a chiedere al presidente di attaccare il Venezuela che sta diventando comunista e di attaccare la Corea del Nord per via delle atomiche che Kim ha intenzione di preparare.

Il presidente degli Stati Uniti ha tirato il freno in queste ed altre richieste di guerra. Soprattutto perche' ha capito che gli americani sono stanchi delle querre avendone vissute diverse dall'inizio del Novecento.Nel contempo Trump ha cercato di riportare a galla l'economia statunitense che stava toccando il fondo. Una economia che ora marcia in pieno per la gioia di milioni,

I democratici nel frattempo,non sono riusciti a bloccare molte operazioni nonostante siano tornati a dominare la camera dei Deputati.Per molti hanno sbagliato quando hanno deciso di non aiutare finanziariamente la costruzione di un muro lungo il confine sud ovest con il Messico.

Proprio ieri,,finalmnte i due partiti hanno deciso di dare l'ok al budget del 2020. Ma anche qui,pacchetti di repubblicani e di democratici cercheranno di bloccare la deicisione quando giungera' alla firma. Perche'? Perche' il budget,assicurano, creera' altri problemi per quanto riguarda l debito nazionale,che oggi ha raggiunto l'incredibile cifra di 22 trilioni di dollari.

Trump ha subito risposto:se vincera' le elezioni, dal primo quadriennio lavorera' per cancellare un trilione all'anno del debito. Cosi' come possiamo vedere ogni giorno, Trump dovrebbe vincere. Ma veramente in politica,chi veramene puo' dire?