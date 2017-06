Russia, arrestato l'oppositore Navalny. Raffica di fermi

Russia: media, 750 fermi a Mosca e altri 900 a Pietroburgo

A Mosca sono stati circa 750 i fermi eseguiti dalla polizia durante la manifestazione non autorizzata contro la corruzione, indetta dall'oppositore Aleksei Navalny. Secondo i dati del sito Ovd-Info, che monitora i casi di repressione, e citati dall'agenzia Rbc, nella protesta a San Pietroburgo i fermi sono arrivati a circa 900. Numerosi manifestanti sono stati fermati anche in diverse citta' sparse in tutto il paese, ma ancora non ci sono dati ufficiali a riguardo.

Russia, arrestato l'oppositore Navalny

Aleksei Navalny, l'oppositore russo, e' stato arrestato a Mosca mentre cercava di dare vita a una manifestazione contro la corruzione nel centro della capitale russa. Lo ha annunciato la moglie su Twitter.

Il blogger anti-Putin e' stato arrestato sulla porta di casa. Nel messaggio su Twitter, la moglie ha riferito che il marito chiede ai suoi sostenitori di non cambiare i piani di oggi.

Alla vigilia della nuova manifestazione anti-corruzione indetta per oggi a Mosca, Navalny ha deciso di spostare il luogo della protesta da quello approvato dalle autorita', la prospettiva Sakharov, a uno non concordato con l'amministrazione comunale: la centralissima via Tverskaya, a pochi passi dal Cremlino.