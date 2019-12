Russia e Cina puntano al Polo Nord: Forum Artico a San Pietroburgo

Russia e Cina guardano sempre di più a Nord, al Polo Nord. Lo dimostrano non solo gli accordi e i progetti, tra cui campeggia in prima pagina la cosiddetta "Via della Seta polare", ma anche gli eventi internazionali dedicati all'area. Tra il 5 e il 7 dicembre, San Pietroburgo ha ospitato la nona edizione dell'International Arctic Forum. Il programma era diviso in due parti.

Nella prima, intitolata "New Horizons of State Policy in the Arctic", si è concentrata su biodiversità, cooperazione, ricerca scientifica, tecnologia e possibilità commerciali. La seconda, intitolata "Regions as key participants in the development of the Arctic Zone", si è concentrata maggiormente sulla Russia e sulla partecipazione delle diverse regioni dell'immenso territorio russo al progetto artico, con esempi concreti e operativi.

D'altronde il tema dell'Artico e la regione polare sono al centro di una sfida geopolitica che potrebbe avere importanti sviluppi in futuro.