Russia, bomba esplode in un supermercato a San Pietroburgo

Foto Ruposters.ru

E' salito ad almeno 10 feriti, di cui 4 ricoverati in ospedale, il primo bilancio provvisorio dell'esplosione di un ordigno nascosto in un armadietto nel supermercato Perekrestok al piano terra del centro commerciale Gigant Hall a San Pietroburgo in Russia.

La polizia sta trattando il caso come un tentativo di omicidio di massa, secondo il sito RT. La deflagrazione non e' stata devastante pero: secondo i primi riscontri e' stata pari all'esplosione di una carica di 200 grammi di tritolo. Oltre 50 sono state evacuate dall'edificio. Sul posto sono intervenute decine di auto della polizia, dei vigili del fuoco e ambulanze.

E' stata avviata un'indagine per tentato omicidio, precisa il Comitato, citato dall'agenzia di stampa russa Interfax. Per ora non risultano rivendicazioni. "Tutte le piste sono aperte" ha dichiarato la portavoce del comitato Svetlana Petrenko alle agenzie russe.