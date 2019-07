Russia: incendio a bordo di un sottomarino, 14 marinai morti

Un incendio scoppiato a bordo di un sottomarino russo ha provocato la morte di 14 marinai, ha reso noto il

ministero della difesa. Il sottomarino della marina era impegnato in una ricerca in immersione in acque territoriali russe.

L’incidente risale a lunedì. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca; il mezzo si trova nella base navale di Severomorsk, la principale della flotta del Nord, nella regione di Murmansk. I membri dell’equipaggio sarebbero morti per avvelenamento dai fumi. Ancora non sono chiare le dinamiche e il ministero sta accertando le cause di quanto accaduto.