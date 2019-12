Russia, incendio su portaerei Kuznetsov: 3 dispersi

Un violento incendio in sala macchine ha costretto all'evacuazione di sei marinai dalla portaerei Ammiraglio Kuznetsov, ormeggata in porto a Murmansk; altri tre risultano dispersi. La nave, attualmente, e' l'unica portaerei russa in servizio anche se i russi non la classificano come tale ma come "incrociatore pesante portaeromobili missilistico". In servizio dal 1995, dal 2018 sulla nave sono in corso lavori di ammodernamento. La consegna e' prevista per la seconda meta' del 2020 e il rientro in servizio all'inizio del 2021.