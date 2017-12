Russia, la Corte suprema respinge l'appello di Navalny

La Corte suprema russa ha respinto l'appello del leader dell'opposizione, Alexei Navalny, contro la decisione della commissione elettorale centrale che gli vieta di prendere parte alle elezioni presidenziali del 18 marzo, a causa di una precedente condanna. Navalny ha sempre denunciato la condanna come politica e ha annunciato un ricorso alla Corte europea per i diritti umani, oltre a proseguire la battaglia legale in Russi attraverso gli altri gradi di giudizio. Il 41enne oppositore di Putin ha chiesto ai cittadini di boicottare le elezioni come segno di contrariereta' a Putin.