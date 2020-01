Russia, la Duma approva all'unanimità la riforma. Putin verso il potere a vita

La Camera bassa del parlamento russo, la Duma, ha approvato in prima lettura all'unanimità la proposta di modifica costituzionale voluta dal presidente russo Vladimir Putin. Il testo è stato approvato con 232 voti a favore, nessun no e nessuna astensione. Diciotto parlamentari erano assenti. Gli emendamenti costituzionali prevedono una maggiore autonomia del premier e un nuovo ruolo decisionale per il Consiglio di Stato, organismo finora solo consultivo.

Un passo in più per Putin verso l'abolizione del vincolo dei due mandati consecutivi da presidente. L'obiettivo dell'inquilino del Cremlino è quello di restare al potere anche dopo il 2024, quando scadrà il suo quarto mandato presidenziale, il secondo consecutivo dopo l'intervallo di Medvedev.