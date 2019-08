Russia: libero il regista ucraino Sentsov

Il regista ucraino Oleg Sentsov è stato liberato nell'ambito di uno scambio di prigionieri su larga scala tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato la deputata ucraina Anna Islamova con un posta su Facebook, che è stato successivamente ricondiviso da Ruslan Riaboshapka, il nuovo procuratore generale ucraino. La liberazione era nell'aria e si colloca nel nuovo clima che si respira tra Russia e Ucraina. Sentsov, definito dai gruppi per i diritti umani un "prigioniero politico" in Russia, era stato trasferito da un carcere della regione di Yamalo-Nenets, alla prigione Butyrskaya di Mosca. Sentsov, nel 2015, era stato condannato a 20 anni di carcere da un tribunale militare di Rostov sul Don, nel Sud della Russia, per aver complottato per organizzare attentati terroristici, in Crimea, la penisola ucraina annessa da Mosca.

Russia: liberati anche marinai arrestati in crisi stretto Kerch

Nell'ambito dello scambio di prigionieri su larga scala tra Russia e Ucraina, che ha portato alla liberazione del regisa Oleg Sentsov, sono stati liberati anche i marinai arrestati nel corso dello scontro fra navi nello stretto di Kerch a novembre dell'anno scorso. Lo riferisce il sito Meduza, citando il post su Facebook della deputata ucraina Anna Islamova, poi condiviso da Ruslan Riaboshapka, il nuovo procuratore generale ucraino. "Lo scambio e' completo: i marinai, Sentsov, [Mykola] Karpyuk, [Volodymyr] Balukh e [Pavlo] Hryb stanno tornando a casa", ha scritto Islamova