Russia, Medvedev e il governo si dimettono. Putin verso il potere a vita

Il governo russo si e' dimesso in pieno. Lo ha annunciato il premier Dmitri Medvedev, citando l'articolo 117 della Costituzione. Il presidente Vladimir Putin ha incaricato il governo uscente di adempiere ai propri obblighi fino alla formazione di un nuovo Gabinetto. La mossa potrebbe servire al referendum per le riforme costituzionali che eliminerebbero il vincolo dei due mandati per la presidenza, di fatto consegnando a Vladimir Putin il Cremlino a tempo indefinito. Una mossa necessaria anche dopo lo stallo nei negoziati con la Bielorussia di Lukashenko per l'unione statale.

Russia: Putin, a Medvedev vice presidenza Consiglio sicurezza

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato l'intenzione di istituire la carica di vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa e di assegnarlo al premier dimissionario, Dmtri Medvedev. Medvedev "ha sempre affrontato questi problemi, anche dal punto di vista del potenziamento della nostra capacita' di difesa e sicurezza. Lo ritengo possibile e gli ho chiesto proprio questo, di occuparsi di queste questioni", ha dichiarato Putin in una riunione coi membri del governo. Il presidente del Consiglio di sicurezza russo - organo consultivo che riunisce i vertici dello Stato dai presidenti delle due Camere del Parlamento, fino ai capi dei servizi segreti e i principali ministeri - e' il leader del Cremlino.

Russia: Navalny, Medvedev sara' ricordato per corruzione

"Il ricordo principale dell'azione di governo 'degli anni zero e dieci' di Dmitri Medvedev rimarra' questo", la sua corruzione. Cosi' su Twitter l'oppositore russo, Aleksei Navalny, commentando la notizia delle dimissioni del premier. Il post e' accompagnato dal link all'inchiesta svolta dal Fondo anti-corruzione dello stesso Navalny e che nel 2017 punto' i riflettori sui metodi usati dal capo del governo ed ex presidente per arricchirsi, accusandoli di possedere segretamente immobili di lusso, vigneti e ville all'estero, tra cui anche in Italia. L'inchiesta e' stata guardata da milioni di persone su Youtube e aveva portato numerose persone in piazza in diverse citta' per protestare contro la corruzione dell'e'lite del Paese.

= Russia: Medvedev, dimissioni "giuste" dopo annuncio riforme

Il premier russo, Dmitri Medvedev, ha legato alle riforme costituzionali annunciate oggi dal presidente Vladimir Putin nel suo discorso alle Camere riunite del Parlamento, la decisione di dimettersi insieme a tutto il suo governo. "E' stata delineata tutta una serie di emendamenti fondamentali alla Costituzione", ha detto Medvedev parlando in un incontro con Putin e i membri del governo e riferendosi all'annuncio del presidente. "Quando questi cambiamenti verranno adottati", ha continuato, "avranno effetti sull'intero equilibrio dei rami del potere esecutivo, legislativo e giudiziario del governo". "In questo contesto, e' ovvio che noi, in qualita' di governo, dovremmo permettere al presidente del nostro Paese di prendere tutte le decisioni necessarie", ha proseguito il premier ormai dimissionario. "Credo sia giusto che il governo della Federazione russa si dimetta in conformita' con l'articolo 117 della Costituzione", ha concluso Medvedev.