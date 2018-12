Russia, Mosca diventa il secondo produttore di armi al mondo

La Russia è la seconda nazione al mondo per produzione di armi. Lo rivela uno studio dell'Istituto Internazionale di Stoccolma per le Ricerche sulla Pace (Sipri), secondo cui Mosca resta alle spalle degli Stati Uniti, ma supera la Gran Bretagna, che deteneva la seconda posizione dal 2002.

Sempre stando al report nel 2017 le vendite di armi da parte delle società russe avevano un valore complessivo di 37,7 miliardi di dollari, l'8,5% in più rispetto all'anno precedente. Si tratta del 9,5% delle vendite totali di armi nel mondo, valutate 398,2 miliardi di dollari.

Secondo Siemon Wezeman, ricercatore del Sipri, la produzione di armi russa è in costante aumento dal 2011 e i risultati dello studio "sono in linea con l'accresciuta spesa della Russia nelle forniture di armi per modernizzare le sue truppe".