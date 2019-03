Russia, Putin: "Se l'Ue cancella le sanzioni noi faremo lo stesso"

"Se l'Unione europea cancellera' le sue sanzioni contro la Russia, la Russia "fara' lo stesso", togliendo le contro-sanzioni". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, incontrando una delegazione di politici francesi in visita in Crimea, in occasione del quinto anniversario dell'annessione della penisola sul Mar Nero.

L'annessione della Crimea da parte di Mosca, nel 2014, ha fatto scattare sanzioni economiche contro la Russia a cui a sua volta Mosca ha risposto con il bando di diverse categorie di prodotti alimentari dall'Unione europea.