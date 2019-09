Russia-Ucraina: storico scambio di prigionieri

Si è concluso l’atteso scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina che dovrebbe rilanciare i cosiddetti accordi di Minsk per porre fine al conflitto nel Donbass, l’Est Ucraina, tra esercito ucraino e forze separatiste filorusse costato la vita a circa 13mila persone. Gli aerei con a bordo le persone liberate sono atterrati a Kiev e a Mosca. Nel formato "35 per 35", lo scambio ha coinvolto in tutto 70 detenuti.



Un aereo con a bordo 33 russi detenuti in Ucraina partito dall’aeroporto di Kiev Borispol è atterato a Mosca, mentre un aereo con le insegne del governo ucraino decollato dall'aereoporto Vnukovo di Mosca è arrivato nella capitale ucraina. A bordo dei due velivoli, c'erano il capo dell’ufficio ucraino dell’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Kirill Vyshinsky, accusato di alto tradimento dalle autorità ucraine, già rilasciato nei giorni scorsi; il regista ucraino Oleg Sentsov e tutti e 24 i marinai ucraini catturati lo scorso anno nello stretto di Kerch al largo della Crimea. In mattinata la tv di Stato russa Rossija24 aveva mostrato le foto di autobus che lasciavano il carcere di massima sicurezza di Lefortovo di Mosca.