Russia-Usa, Putin: nessuno sopravviverebbe a un conflitto tra noi

"Non penso che qualcuno si salverebbe da un conflitto tra gli Stati Uniti e la Russia". Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin rispondendo a una domanda del regista Oliver Stone, durante la serie di interviste che il regista americano ha avuto la possibilita' di registrare con il leader russo e che verranno trasmesse a partire da lunedi' nel documentario "The Putin Interviews" e di cui stanno uscendo anticipazione. Quando Stone gli chiede se ci sono speranze di cambiamento nelle relazioni tra Usa e Russia, Putin gli risponde: "C'e' sempre speranza. Fino a che non siamo pronti a portarci al cimitero e seppellirci".